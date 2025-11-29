Стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США
Журналист Кэрролл: Буданов* летит в США на переговоры
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отправился на переговоры в США. Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл на своей странице в социальной сети X.
По его сведениям, именно Буданов* возглавит делегацию Украины. Однако официальных подтверждений этой информации пока нет. Журналист отметил, что встреча сторон, вероятнее всего, скоро состоится.
Ранее сообщалось, что делегация Украины отправилась в США, чтобы продолжить обсуждение мирного плана американского президента Дональда Трампа. Ожидается, что переговоры пройдут во Флориде.
