Стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах с США

29 ноября 2025, 13:10

Журналист Кэрролл: Буданов* летит в США на переговоры

Фото: iStock/LIgorko

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* отправился на переговоры в США. Об этом сообщил корреспондент The Economist Оливер Кэрролл на своей странице в социальной сети X.