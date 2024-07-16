Стало известно, направляли ли призывников весенней кампании в новые регионы

Фото: istock / vasile voicu
Бойцы, поступившие в ряды ВС РФ за весенний призыв, не были направлены в новые регионы государства. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минобороны страны.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», — сказано в сообщении.В ведомстве добавили, что большинство призывников были зачислены в учебные заведения и воинские части, где они будут осваивать современную военную технику, а также получат военно-учетную специальность.
Ранее подполье раскрыло схему военкоматов по «отлову» украинцев с помощью машин скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Днепропетровской области нанесен удар по промышленному предприятию
Латвийского экс-депутата Европарламента объявили в международный розыск
«Никто бы не совершил прорыва»: В Киеве высказались о неудачах Сырского
Алина Юрчак