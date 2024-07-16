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Стало известно, направляли ли призывников весенней кампании в новые регионы

Минобороны: в новые регионы РФ и на СВО весенние призывники не отправлялись
16 июля 2024, 00:19
Фото: istock / vasile voicu

Фото: istock / vasile voicu

Бойцы, поступившие в ряды ВС РФ за весенний призыв, не были направлены в новые регионы государства. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минобороны страны.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что большинство призывников были зачислены в учебные заведения и воинские части, где они будут осваивать современную военную технику, а также получат военно-учетную специальность.



Ранее подполье раскрыло схему военкоматов по «отлову» украинцев с помощью машин скорой помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#весенний призыв
#солдаты
#вс рф
#минобороны
В Курской области горит завод после атаки БПЛА
Дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Курской области
16 июля 2024, 00:44

Фото: istock / O_Lypa

Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Телеграм-канале.
«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппараты в Коренево. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчёты из двух районов», — написал Смирнов.
В результате атаки пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области нанесен удар по промышленному предприятию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пожарные
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#бпла
#беспилотник
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Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»*
Командир «Ахмата» Алаудинов: расстрел бойца ВС России «Азовом»* ВСУ не удивляет
15 июля 2024, 23:17

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Расстрел российского военнослужащего бойцами «Азова»* не удивляет, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов в разговоре с ТАСС.
«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как „Азов“, которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему», — сказал Алаудинов.
Он добавил, что оставшиеся в России азовцы* «сели и надолго».

Напомним, что 15 июля неонацисты из «Азова»* опубликовали видеоролик, на котором один из их боевиков хладнокровно расстреливает очевидно раненного и безоружного бойца РФ.

До этого стало известно, что американский советник, поставляющий ВСУ F-16, скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признано террористической организацией и запрещено в РФ
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#всу
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Американский советник, поставляющий ВСУ F-16, скончался
«Страна»: скончался дипломат, организовывающий поставки F-16 на Украину
15 июля 2024, 22:52

Фото: IStock/VanderWolf-Images

В Киеве умер американский дипломат, занимавшийся вопросом поставок Украине западных истребителей F-16. Об этом сообщает «Страна».
Советник Ричард Гарри скончался еще 25 июня, но его личность была раскрыта только сейчас. Он приехал на Украину 10 днями ранее, ранее служив в ВВС США.

Обстоятельства и причины смерти не уточняются, вскрытие не проводилось, поскольку тело было сразу передано в американское дипломатическое представительство. Некоторые издания США утверждают, что Гарри страдал от высокого уровня холестерина.

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#истребитель f-16
#киев
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В Днепропетровской области нанесен удар по промышленному предприятию
Лысак: в Днепропетровской области утром пять раз звучала воздушная тревога
15 июля 2024, 20:18

Фото: IStock/Bilanol

В Никопольском районе Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Телеграм-канале.
Он уточняет, что помимо завода под удар попали линии электропередач. В нескольких местах вспыхнул пожар, который быстро ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Более подробной информации о масштабах поражения нет.

Ранее киевский депутат Даниил Гетманцев предложил в своем Телеграм-канале украинцам спасаться от жары ведрами с водой и колодцами. После ряда злобных комментариев он удалил свой пост.

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#пост
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Латвийского экс-депутата Европарламента объявили в международный розыск
Латвийского экс-депутата Европарламента Мамыкина объявили в международный розыск
15 июля 2024, 19:23

Фото: iStock/seb_ra

Бывший депутат Европейского парламента от Латвии Андрей Мамыкин объявлен в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине. Об этом проинформировал портал LETA.
Уточняется, что в конце прошлого месяца отдел международного сотрудничества Генпрокуратуры прибалтийской республики выдал европейский ордер на арест политика. Согласно данным источника, экс-депутат в настоящее время проживает в РФ.

Отмечается, что уголовный процесс в отношении Мамыкина начался в 2023 году, когда он выступил в эфире телеканала «Россия 1» с заявлениями в поддержку спецоперации на Украине. Примечательно, что бывший политик, по его же словам, на прошедших выходных побывал в Латвии.

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«Никто бы не совершил прорыва»: В Киеве высказались о неудачах Сырского
Зеленский: на месте главкома Сырского русским проигрывал бы каждый
15 июля 2024, 18:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается давать оценку главкому ВСУ Александру Сырскому в контексте неудач, которые потерпела украинская армия на Харьковском направлении. Об этом он заявил на пресс-конференции в эфире украинского телемарафона.
По его словам, украинская армия «Никто бы не совершил прорыва» столкнулась с рядом серьезных проблем во времена передачи командования от предыдущего генерала Валерия Залужного к Александру Сырскому. Первая и самая главная из них, это перебои в поставках военной помощи от НАТО и США.

Он добавил, что кто угодно на месте Сырского не смог бы осуществить прорыв на Харьковском направлении.

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Зеленский ответил на вопросы об успехах нового главкома ВСУ Сырского
Зеленский: я не хочу сравнивать Сырского с Залужным
15 июля 2024, 17:55

Президент Украины Владимир Зеленский отказался сравнивать успехи Алекандра Сырского на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) с работой его предшественника — генерала Валерия Залужного. Об этом сообщает ТАСС.
Зеленский заявил, что с уважением относится к обоим генералам и не намерен сравнивать их успехи или неудачи. Он добавил, что не знает, в каком направлении развивались бы события, если было главнокомандующим остался Залужный.

Ранее Киев выступил за присутствие российских представителей на будущей мирной конференции по Украине, ожидаемой ближе к зиме этого года.

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#киев
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#переговоры
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Бывший адвокат Михаила Ефремова Пашаев получил ранение в зоне СВО
SHOT: Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в Марьинке
15 июля 2024, 17:09

Фото: iStock/vadimrysev

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в результате удара украинского дрона-камикадзе в Марьинке. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Пашаев попал под обстрел, когда с сослуживцем ехал на машине в районе Марьинки. По словам бывшего адвоката, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

Пашаев отметил, что не планирует долго находиться в госпитале, ведь боль от травм быстрее проходит ​на передовой.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть нелегальной миграции украинцев
15 июля 2024, 15:58

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть незаконной миграции украинцев, с помощью которой в страну привезли пятнадцать граждан Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте пограничников.
Уточняется, что незаконное пересечение границы произошло в прошлом месяце. В результате была установлена личность 29-летнего гражданина Молдавии, причастного к организации незаконных действий. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Сотрудники погранслужбы узнали об этой ситуации, когда двое из попавших в страну граждан Украины решили отправиться в Румынию.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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