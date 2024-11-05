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В Киевской области произошли взрывы

ТСН: в Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Фото: istock / Leonid Ikan

Фото: istock / Leonid Ikan

Взрывы раздались в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, передает телеканал ТСН в Телеграм-канале.
«Киевская область — взрывы», — спишет издание, ссылаясь на мониторинговые каналы.
До этого украинские информагентства сообщали о взрывах в Харькове, в районе Полтавы, а также в Житомирской области.



Согласно сведеньям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоге звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Хмельницкой областях страны.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Илон Маск взял под контроль Украину
NZZ: Маск препятствует операциям ВСУ через Starlink
05 ноября 2024, 03:49

Фото: iStock/AdrianHancu

Илон Маск контролирует доступ Украины к спутниковой системе Starlink, решая, когда и где предоставлять доступ, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Осенью 2022 года американский миллиардер отказался активировать сеть над Крымом, сорвав одну из операций украинских вооруженных сил.

Маск, по мнению издания, изменил отношение к помощи Киеву, так как считает, что «Путин не проиграет эту войну».

В случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября Маск может полностью отключить Starlink для украинской армии, чтобы помочь Трампу урегулировать конфликт.

На выборах демократов будет представлять Камала Харрис, республиканцев — Дональд Трамп.

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ВС РФ наносят удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области
Рогов: в Запорожской области РФ нанесла удар по ВСУ с применением управляемых ФАБ-500
05 ноября 2024, 03:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские Вооруженные силы осуществляют массированный авиаудар с использованием бомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), по позициям Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.
Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, удары нацелены на уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ.

В своем Telegram-канале Рогов отметил, что основной удар наносится в районе Орехова и распространяется на близлежащие населенные пункты Новоданиловка и Малая Токмачка. По его словам, атаки направлены против скоплений украинских сил, чтобы предотвратить их продвижение на этом участке фронта.

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Харьков под ударами: в городе прогремела серия взрывов
«Общественное»: в Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов
05 ноября 2024, 01:57

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Харькове на Украине раздалась серия взрывов, сообщила телекомпания «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове прогремела серия взрывов», — гласит оповещение.
В Харьковской области с 0:53 мск объявлена воздушная тревога. Сигнал звучит и в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

С октября 2022 года после взрыва на Крымском мосту российские вооруженные силы регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики и оборонной промышленности. С тех пор воздушные тревоги в Украине стали ежедневными и иногда распространяются на всю страну.

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#взрывы
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#всу
#рф
#воздушная тревога
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В США паника от происходящего в зоне СВО
Экс-разведчик США Риттер: в ДНР фронт полностью обвалился
04 ноября 2024, 22:52

ВС РФ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

У боевиков ВСУ полный коллапс фронта в Донецкой народной республике, рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Текущее положение дел заключается в том, что произошел тотальный обвал фронта в Донбассе», — прокомментировал аналитик.
Со слов Риттера, Киев уже по факту проиграл. Моделирование сценария, при котором украинские военные победят в боях, попросту невозможно, заключил эксперт.

Перед этим в альянсе НАТО заявляли, что на Украине скоро появится второй оружейный завод Rheinmetall.

По словам генсека военно-политического блока Марка Рютте, строительство предприятия уже «близится к завершению».

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Взрыв произошел в Одесской области Украины
04 ноября 2024, 22:34

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Взрыв прогремел в Одесской области Украины, информирует «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Сообщают о взрыве в Одесской области», — сказано в публикации издания.

По информации украинского Минцифры, в регионе работает воздушная тревога. Перед этим на Украине был поражен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Как докладывали в Минобороны РФ, российские силы использовали авиацию, дроны, ракеты и артиллерию.

Помимо НПЗ, были поражены энергетические объекты, а также инфраструктура военных аэродромов противника.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что киевские радикалы занимаются геноцидом.

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#сво
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Шольц обратился к НАТО с одной просьбой
Канцлер ФРГ Шольц призвал страны НАТО предоставить Украине обещанное оружие
04 ноября 2024, 21:50

Фото: istockphoto/Artfully79

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в рамках пресс-конференции в Берлине попросил страны Североатлантического альянса предоставить Украине оружие, обещанное до этого. Он считает, что поставки могут поменять «сценарий» в пользу Киева.
«И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы. Это значительно улучшило бы сценарий на Украине в пользу Украины», — произнес Шольц.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что на Украине скоро появится второй завод Rheinmetall по завершению строительства оружейного предприятия.

Недружественные к РФ страны стали помогать Киеву на фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.

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#война
#сво
#конфликт
#германия
#оружие
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В НАТО заявили о скором появлении второго завода Rheinmetall на Украине
04 ноября 2024, 21:14

Марк Рютте (Фото РИА Новости/Павел Бедняков)

Второй оружейный завод Rheinmetall скоро появится на Украине, когда закончится строительство, заявил генсек НАТО Марк Рютте в рамках пресс-конференции, в которой участвовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Немецкий производитель оружия Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине, а строительство второго завода близится к завершению», — прокомментировал Рютте.
Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс намеревается вести «оборонительные бои» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия не раз заявляла о том, что оружейные поставки киевскому режиму только затягивают конфликт на Украине, никак не решая его. Отмечалось, что грузы такого рода станут законной целью для ВС РФ.

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#мир
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#оружие
#война
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На Украине призвали к мобилизации женщин
Нардеп ВРУ Безуглая призвала мобилизовать женщин
04 ноября 2024, 20:43

Фото: istockphoto/olegda88

К мобилизации женщин призвала нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
«Если мобилизовывать женщин, то мужчин будут мобилизовывать меньше. Начать с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны», — сказано в посте.
Таким образом мужчин, которые занимают упомянутые Безуглой должности, можно перебросить на линию фронта. Безуглая считает, что трудовая мобилизация приведет к наращиванию темпов оборонки.

Перед этим стало известно, какой шаг готова сделать украинская сторона в конфликте с Россией. Подробностями с журналистами поделился глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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#конфликт
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Россия призвала Сеул не отправлять оружие Украине
04 ноября 2024, 20:29

улица Сеула (Фото: РИА Новости/Мария Плотникова)

Российская сторона призвала Южную Корею «одуматься и не вставать на крайне опасный путь» по отправке оружия киевскому режиму, заявила зампостпреда России в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза.
«Призываем южнокорейских коллег одуматься и не вставать на крайне опасный путь, который ни к чему хорошему Сеул не приведет. Тем более, что по данным южнокорейских исследований, уверенное большинство населения страны не поддерживает отправку вооружений на Украину», — произнесла Евстигнеева.

Ранее сообщалось, рассматривает ли южнокорейская сторона отправку своих бойцов в зону боевых действий на Украине. Журналисты «Кенхян синмун» выяснили подробности у главы Минобороны страны Кима Ена Хена.

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