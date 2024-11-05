В Киевской области произошли взрывы

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Взрывы раздались в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, передает телеканал ТСН в Телеграм-канале.
«Киевская область — взрывы», — спишет издание, ссылаясь на мониторинговые каналы.До этого украинские информагентства сообщали о взрывах в Харькове, в районе Полтавы, а также в Житомирской области.
Согласно сведеньям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоге звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Хмельницкой областях страны.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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