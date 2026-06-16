ВС РФ освободили Новый Донбасс в ДНР

16 июня 2026, 12:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российская армия освободила поселок Новый Донбасс в Добропольском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.