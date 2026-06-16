ВС РФ освободили Новый Донбасс в ДНР
Российская армия освободила поселок Новый Донбасс в Добропольском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
В ведомстве уточнили, что установить контроль над населенным пунктом удалось в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр». Его взятие открывает дорогу к крупному транспортному и логистическому узлу — городу Доброполье.
Ранее Минобороны РФ заявило о массированной атаке на военные объекты в украинской столице. В ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на «террористические акты киевского режима».
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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