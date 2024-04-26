Стало известно о ликвидации минометчицы из «Правого сектора»*

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В поселке Архангельское Херсонской области ликвидирована минометчица из «Правого сектора»* Алла Пушкарчук с позывным Рута. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Шепот фронта» военный корреспондент Руслан Татаринов.
«Под занавес 25.04.2024 в н. п. Архангельское ликвидирована Алла Пушкарчук, позывной Рута из Правого Сектора», — написал он.
Пушкарчук посещала зону боевых действий в рамках работы информационного отдела «Правого Сектора»*. После начала СВО она присоединилась к ВСУ, где стала минометчицей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее на Украине погиб американский наёмник Ян Бердетт, воевавший в составе Вооружённых сил Украины. Он входил в подразделение The Chosen company, входившее в состав 59-1 отдельной моторизованной бригады ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова