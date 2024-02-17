Стало известно о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне

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В подконтрольном Киеву Херсоне поддерживающие Россию партизаны готовятся действовать — они накапливают оружие и планируют вступить в бой с ВСУ. Об этом сообщил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо изданию РИА Новости.
Сальдо сообщил, что херсонское сопротивление продолжает активную работу в оккупированной украинскими войсками правобережной части региона. По словам главы региона, партизаны уже оказывают помощь Вооруженным силам РФ.
«Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою. Партизаны так всегда поступали», — отметил чиновник.
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