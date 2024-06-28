Стало известно о попытках выманить у жителей фото и видео атаки ВСУ на Севастополь

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Глава Центра управления регионом Севастополя Надежда Бохан в ходе выступления в эфире телеканала СТВ сообщила, что неизвестные пытались выманить у местных жителей фото- и видео-материалы с атакой украинских войск.
Бохан пояснила, что в мессенджерах начали появляться сообщения от анонимов, которые представляются журналистами, сотрудниками полиции или ФСБ. Они просили россиян прислать им фото или видео с места происшествия. Она подчеркнула, что речь идет о провокации и поблагодарила горожан за их бдительность.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
Ранее губернатор Михаил Развозжаев заявил, что в Крыму усилится работа ПВО для защиты от обстрелов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
Ранее губернатор Михаил Развозжаев заявил, что в Крыму усилится работа ПВО для защиты от обстрелов ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак