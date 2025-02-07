В аэропорту Мурманска действуют временные ограничения

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Временные ограничения действуют в аэропорту Мурманска, сообщили в Росавиации. Уточняется, что меры приняты, чтобы обеспечить безопасность полетов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения в 18:38 мск введены на работу аэропорта Мурманск. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сказано в сообщении.Перед этим сообщалось, что в Москве силами ФСБ и Росгвардии задержан подозреваемый в пособничестве ВСУ. Российские силовики продемонстрировали видеокадры задержания.
При обыске у фигуранта уголовного дела нашли нацистскую символику и украинский флаг.
Силовики также установили, что задержанный при помощи соцсетей пытался вербовать российских военных.
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Никита Кротов