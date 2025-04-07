ВСУ обстреляли Горловку в ДНР

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Украинские войска обстреляли Горловку (город, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР)), выпустив пять снарядов калибра 155 мм, в том числе кассетного типа. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал ведомства, два снаряда калибром 155 мм были выпущены по Горловке и населённому пункту Дылеевка в 16:30. Три кассетных снаряда калибром 155 мм были выпущены ВСУ в 17:35.
Ранее в своём телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли из артиллерии больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская, где находятся тяжёлые пациенты.
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Ранее в своём телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска обстреляли из артиллерии больницу в прифронтовом городе Каменка-Днепровская, где находятся тяжёлые пациенты.
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Анастасия Чубина