Стало известно о продвижении ВС РФ на двух направлениях
Глава ДНР Пушилин: ВС России продвигаются в районе ж/д вокзала в Константиновке
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на нескольких участках в зоне спецоперации. Его слова приводит РИА Новости.
Пушилин рассказал, что российские подразделения продвигаются в Константиновке, в том числе в районе железнодорожного вокзала, а также у населённых пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.
Глава ДНР добавил, что на Краснолиманском направлении бои идут у сёл Александровка и Коровий Яр, посёлков Сосновое, Яровая и Дробышево, а также вблизи города Красный Лиман.
«На Славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки», — добавил Пушилин.Он отметил, что в районе села Новое Шахово на Добропольском направлении продолжаются ожесточённые столкновения.
