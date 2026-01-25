Стало известно о продвижении ВС РФ на двух направлениях

25 января 2026, 21:07

Глава ДНР Пушилин: ВС России продвигаются в районе ж/д вокзала в Константиновке

Фото: Минобороны РФ

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских войск на нескольких участках в зоне спецоперации. Его слова приводит РИА Новости.





Пушилин рассказал, что российские подразделения продвигаются в Константиновке, в том числе в районе железнодорожного вокзала, а также у населённых пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка.



Глава ДНР добавил, что на Краснолиманском направлении бои идут у сёл Александровка и Коровий Яр, посёлков Сосновое, Яровая и Дробышево, а также вблизи города Красный Лиман.

«На Славянском направлении продолжаются бои в районе Березняковки и Никифоровки», — добавил Пушилин.