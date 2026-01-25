В Госдуме пообещали неминуемое возмездие за массированную атаку ВСУ на Белгород

25 января 2026, 20:55

Депутат Колесник заявил о неизбежном наказании организаторов атаки на Белгород

Фото: Istock/N-sky

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что исполнители и организаторы атаки на Белгород понесут наказание. Парламентарий даже высказал предположение о возможном участии Великобритании в планировании удара.





В беседе с «NEWS.ru» Колесник отметил, что Запад не заинтересован в мире, так как получает выгоду от поставок оружия. Депутат считает, что западные страны пытаются решить свои внутренние проблемы через эскалацию конфликта, а украинцев используют как ресурс.

«Наказаны будут все за такие вещи — и те, кто наносит удары, и их кураторы. Потому что уже переходят все рамки. Здесь неприкрытое желание очередной виток эскалации закрутить за счёт жизни мирных людей и украинцев в том числе, потому что им тоже достается», — заявил политик.