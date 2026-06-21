Стало известно о жертвах атаки ВСУ на Керчь
Аксенов: четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на Керчь
Четыре человека погибли, еще 28 пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что речь идет о жертвах среди гражданского населения. В настоящий момент на месте происшествия работают профильные службы. Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о трагедии на трассе, ведущей в сторону Ростовской области. По его словам, в результате сброса взрывных устройств с украинского беспилотника погибли два человека. Местный житель заметил подозрительный предмет и попытался убрать его, что привело к взрыву.