Стало известно о жертвах атаки ВСУ на Керчь

21 июня 2026, 09:18

Аксенов: четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на Керчь

Фото: iStock/Terry Papoulias

Четыре человека погибли, еще 28 пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.





Он уточнил, что речь идет о жертвах среди гражданского населения. В настоящий момент на месте происшествия работают профильные службы. Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле.