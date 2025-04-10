Владимир Зеленский
Владимир Зеленский не желает мира с Россией, так как не хочет проводить президентские выборы на Украине. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.
«Киевский диктатор (Зеленский — ред.) категорически исключил возможность выборов: "Никаких выборов этим летом, это нонсенс — планировать выборы во время активных боевых действий". Теперь вы знаете, почему поражение в войне не так уж беспокоит Зеленского или его элиту», — заявил Боуз в соцсети X.
По словам журналиста, пока на Украине не настанет мир, президентские выборы там проводиться не будут.
Ранее глава офиса Зеленского Ермак в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что проводить выборы на Украине летом — это «полная чушь». По его мнению, невозможно организовать выборы в условиях продолжающихся боевых действий.
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