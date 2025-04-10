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Стало известно, почему Зеленский не соглашается на мир с Россией

Журналист Боуз: Зеленский не хочет мира с РФ, чтобы не проводить выборы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не желает мира с Россией, так как не хочет проводить президентские выборы на Украине. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.
«Киевский диктатор (Зеленский — ред.) категорически исключил возможность выборов: "Никаких выборов этим летом, это нонсенс — планировать выборы во время активных боевых действий". Теперь вы знаете, почему поражение в войне не так уж беспокоит Зеленского или его элиту», — заявил Боуз в соцсети X.

По словам журналиста, пока на Украине не настанет мир, президентские выборы там проводиться не будут.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что проводить выборы на Украине летом — это «полная чушь». По его мнению, невозможно организовать выборы в условиях продолжающихся боевых действий.

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Умер известный украинский комик Александр Чечун, воевавший за ВСУ
10 апреля 2025, 16:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Умер известный украинский комик, участник команды «Стадион Дубрава» из юмористического шоу «Лига смеха» Александр Чечун, который с 2022 года принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Участник команды "Стадион Дубрава" из юмористического шоу "Лига смеха" Александр Чечун скончался», — говорится в сообщении.

Известно, что он вступил в ряды ВСУ в 2022 году и воевал против ВС РФ. По словам супруги Чечуна, Ольги Гриценюк, юморист скончался от последствий тяжелого ранения, которое он получил почти год назад на поле боевых действий. Женщина уточнила, что мужчина долго лечился и проходил реабилитацию.

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ВС РФ освободила Журавку в Сумской области от ВСУ
10 апреля 2025, 16:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Армия России освободила село Журавка в Сумской области Украины. Об этом 10 апреля заявили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также нанесены удары артиллерией и авиацией по местам нахождения живой силы и вооружения ВСУ в районах нескольких населённых пунктов Курской области.

Отмечается, что в районе курских населенных пунктов Горналь и Олешня поражено сразу несколько бригад противника.

Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли порядка 420 человек на курском направлении.

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За истекшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по объектам российской энергетики
10 апреля 2025, 15:07

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

За прошедшие сутки 9 апреля Вооружённые силы Украины (ВСУ) 11 раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Цели украинских военных находились в восьми регионах Российской Федерации.
Эту информацию привели в пресс-службе министерства обороны РФ. Сотрудники ведомства уточнили, что атакованные ВСУ объекты энергетики находятся на территории Брянской, Белгородской, Курская, Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик и Краснодарского края. В основном удары наносились с применением беспилотных летательных аппаратов, а страдали от этого мирные жители, так как повреждения получили несколько высоковольтных линий электропередачи, а также подстанции.

В Минобороны отметили, что киевский режим такими действиями нарушает российско-американские договорённости о запрете нанесения ударов по объектам энергетики. Несмотря на публичное заявление Зеленского о присоединении Киева к мораторию, удары со стороны Украины продолжаются в одностороннем порядке, подчеркнули в российском военном ведомстве.

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«Ядерная война с РФ»: раскрыта шокирующая правда о намерениях администрации Байдена
Такер Карлсон: США были готовы начать ядерную войну с Россией
10 апреля 2025, 15:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Администрация бывшего президента США Джо Байдена, несмотря на отчеты об опасности ядерной войны, передала Киеву ракеты для ударов по России. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
По словам Карлсона, Пентагон провел исследование, согласно которому стало понятно, что в случае передачи дальнобойных ракет Киеву и разрешения бить ими по территории РФ, вероятность ядерного обмена составила бы 50%.

«И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать. Это настоящее безумие. Рисковать ядерной войной? Сумасшествие. Не могу поверить, что это правда», — заявил Карлсон в соцсети X.

Он уточнил, что речь идет о ракетах Storm Shadow и ATACMS, которые были переданы Украине. Впоследствии ВСУ неоднократно использовали это вооружение для атак на российские территории.

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В Подмосковье обяжут брать на работу ветеранов боевых действий в рамках квот
10 апреля 2025, 14:34

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Депутаты Мособлдумы приняли в первом чтении законопроект об обязательном трудоустройстве ветеранов боевых действий в рамках квотирования рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Помощь с трудоустройством воинам, вернувшимся из зоны спецоперации, – одна из задач, которые ставит перед нами президент. Стараемся выполнять это поручение. У нас, например, запущена кадровая региональная программа «Герои Подмосковья» для военных, которые хотят попробовать себя в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Однако параллельно нужно делать упор на востребованные рабочие специальности, чтобы ветераны СВО могли получить необходимые знания и пойти на работу на предприятие», – подчеркнул спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Планируется, что нововведения будут распространяться на работодателей с численностью работников более 200 человек. Изменения могут затронуть свыше 400 предприятий Московской области.

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