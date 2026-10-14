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Стало известно, рассматривается ли вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС не рассматривается до 2030 года
Фото: istockphoto/makaule

Европейский дипломатический источник заявил, что вступление Украины в Евросоюз в текущем десятилетии маловероятно. Об этом стало известно 14 октября.



По его словам, ключевым препятствием остаются опасения ряда стран-членов ЕС по поводу украинского аграрного сектора. Информацию приводят «Известия».

«Что касается членства Украины в ЕС, то я, к сожалению, не верю, что это произойдет в текущем десятилетии. <...> Не думаю, что существуют какие-то масштабные планы по ускорению процесса (вступления Украины в ЕС. — Прим. ред.). Украинский аграрный сектор вызывает опасения у ряда государств-членов, и Еврокомиссия сейчас ищет решения, чтобы успокоить эти страхи. Дискуссии продолжаются, но в членство Украины до 2030 года я не верю», — сказал собеседник.
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Никита Кротов

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