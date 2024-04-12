Стало известно, сколько украинцев готовы вступить в ВСУ

Фото: istock / Mariia Kokorina
Большая часть украинских мужчин не готовы вступить в ряды Вооруженных сил Украины по мобилизации или контракту. Об этом свидетельствуют данные опроса, который опубликовало украинское издание «Общественное».
Так, только 20% мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, рассматривают возможность пойти в ВСУ добровольцем, по контракту или мобилизации. 63% опрошенных вообще не рассматривают такой вариант.
Помимо этого, по итогам опроса 60% мужчин отрицательно оценили работу военкоматов.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ч США обеспокоены снижением возраста мобилизации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Запад встревожен катастрофическим положением Украины
Путин прокомментировал удары по энергообъектам Украины
В Минобороны раскрыли, чем обернётся новое контрнаступление Украины
Помимо этого, по итогам опроса 60% мужчин отрицательно оценили работу военкоматов.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что ч США обеспокоены снижением возраста мобилизации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Запад встревожен катастрофическим положением Украины
Путин прокомментировал удары по энергообъектам Украины
В Минобороны раскрыли, чем обернётся новое контрнаступление Украины
Алина Юрчак