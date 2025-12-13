ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетике Украины

13 декабря 2025, 13:22

Фото: Istock/Aleksandr Golubev

Российские военные нанесли масштабные удары по объектам на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.





Ведомство уточнило, что удары затронули предприятия оборонно-промышленного комплекса, портовые сооружения и энергетическую инфраструктуру. В Минобороны назвали операцию ответной мерой.



Для выполнения задачи военные задействовали высокоточное оружие наземного и морского базирования. Помимо этого, они применили гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили представители военного ведомства.