ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетике Украины
Российские военные нанесли масштабные удары по объектам на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Ведомство уточнило, что удары затронули предприятия оборонно-промышленного комплекса, портовые сооружения и энергетическую инфраструктуру. В Минобороны назвали операцию ответной мерой.
Для выполнения задачи военные задействовали высокоточное оружие наземного и морского базирования. Помимо этого, они применили гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты дальнего действия.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили представители военного ведомства.В материале «Радио 1» рассказываем о последних новостях СВО на 13 декабря.