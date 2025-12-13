«Террорист»: В МИД РФ заявили о коррупционных схемах Зеленского с Западом
Захарова: западные политики связаны с Зеленским коррупцией, и он их шантажирует
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики вовлечены в коррупционные схемы с Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС.
По словам Захаровой, лидер киевского режима использует эти связи для шантажа. Она отметила, что Зеленский владеет информацией о коррупционных сделках с представителями Запада и применяет эти сведения для давления в переговорном процессе, в том числе по вопросам выборов на Украине.
«Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть <...> привык всех шантажировать. Знает, кто в каких с ним коррупционных сделках со стороны Запада», — сказала дипломат.Захарова нарекла Зеленского «террористом по форме реализации и идеологии».
Ранее Мария Захарова назвала дело Ларисы Долиной почвой для раскола российского общества и дестабилизации страны.