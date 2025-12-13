13 декабря 2025, 10:48

Захарова: западные политики связаны с Зеленским коррупцией, и он их шантажирует

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики вовлечены в коррупционные схемы с Владимиром Зеленским. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС.





По словам Захаровой, лидер киевского режима использует эти связи для шантажа. Она отметила, что Зеленский владеет информацией о коррупционных сделках с представителями Запада и применяет эти сведения для давления в переговорном процессе, в том числе по вопросам выборов на Украине.

«Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть <...> привык всех шантажировать. Знает, кто в каких с ним коррупционных сделках со стороны Запада», — сказала дипломат.