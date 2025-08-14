Стало известно, зачем ВСУ бьют по югу России
Военэксперт Дандыкин: Ростовская область является приоритетом для ударов ВСУ
Ростовская область остается приоритетом для ударов украинских беспилотников. Так считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Напомним, 14 августа БПЛА ВСУ атаковал жилой квартал в Ростове. Предполагается, что основной целью украинского беспилотника был штаб Южного военного округа.
«Украина хочет напакостить, сорвав курортный сезон. Также они пытаются добраться до портов», — пояснил Дандыкин в беседе с «Постньюс».
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за украинской атаки в Ростове повреждены несколько многоквартирных домов. По его данным, пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
Удар совершен беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица», который способен лететь со скоростью до 220 километров в час.