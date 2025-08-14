Достижения.рф

Стало известно, зачем ВСУ бьют по югу России

Военэксперт Дандыкин: Ростовская область является приоритетом для ударов ВСУ
Фото: iStock/yucelyilmaz

Ростовская область остается приоритетом для ударов украинских беспилотников. Так считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.



Напомним, 14 августа БПЛА ВСУ атаковал жилой квартал в Ростове. Предполагается, что основной целью украинского беспилотника был штаб Южного военного округа.

«Украина хочет напакостить, сорвав курортный сезон. Также они пытаются добраться до портов», — пояснил Дандыкин в беседе с «Постньюс».

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что из-за украинской атаки в Ростове повреждены несколько многоквартирных домов. По его данным, пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Удар совершен беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица», который способен лететь со скоростью до 220 километров в час.
Элина Позднякова

