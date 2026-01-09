«Уверенности нет»: В Госдуме прокомментировали идеи мирного урегулирования

09 января 2026, 13:05

Депутат Чепа усомнился, что мирный план США и Украины устроит Россию

Фото: Istock/3dmitry

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что не уверен в готовности России принять мирный план США и Украины.





В беседе с «NEWS.ru» Чепа подчеркнул, что любые переговоры о мирном плане теряют смысл, если они не учитывают позицию Российской Федерации. Эксперт предположил, что американская и украинская стороны, возможно, частично брали в расчёт мнение Москвы, когда формировали свои предложения.

«Но в какой мере — надо будет смотреть. И смотреть, какие изменения были внесены. У меня такой уверенности нет», — высказался депутат.