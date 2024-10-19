«Страна.ua»: в Одессе убит бизнесмен-помощник в принудительной мобилизации

Первые истребители Mirage 2000 поставят Украине в начале следующего года. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что власти дискутируют с партнерами по альянсу НАТО о возможности пригласить в блок Украину.