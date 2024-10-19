«Страна.ua»: в Одессе убит бизнесмен-помощник в принудительной мобилизации

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Предприниматель-помощник в принудительной мобилизации убит в украинской Одессе, пишет «Страна.ua». Уточняется, что в насильственной мобилизации его организация участвовала непосредственно.
«В Одессе на обочине обнаружили «Теслу» на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций «добровольных помощников» полиции, которые в том числе помогают ТЦК (военкомату — прим. ред.) проводить принудительную уличную мобилизацию», — сказано в материале.По информации журналистов, такие «добровольцы» также участвуют в качестве посредников, когда военкомам передают взятки. Полиция ищет причастных к убийству.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате взрыва газа в Тамбовской области выросло до четырех человек.
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