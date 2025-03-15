Ушаков вспомнил предречение Путина, говоря о Европе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Европейские лидеры при нынешнем американском президенте ведут себя, как ласковые собачки у хозяйских ног, как и предрекал президент России Владимир Путин. Об этом в беседе с тележурналистом Павлом Зарубиным заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Он (Путин — прим. ред.) так описал, что они будут как ласковые собачки у ног хозяина, ну, примерно то, что вот сейчас происходит», — прокомментировал он, вспоминая слова Путина о том, что его американский коллега Дональд Трамп быстро наведет порядок.Ранее Трамп оценил реакцию российской стороны на предложение США прекратить огонь. Он подчеркнул, что Вашингтон хорошо контактирует с Киевом. Подробности в нашем материале.
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