Фото: iStock/ 3dmitry
США и союзники из Европы проигрывают в прокси-войне на территории Украины. В Strategic Culture заявили, что Россия уверенно побеждает в конфликте.
Авторы материала полагают, что война за Украину, которую развязал Североатлантический альянс (НАТО), оборачивается катастрофой для Соединённых Штатов Америки и Европы. Из-за этого НАТО предпринимает попытки провернуть открытие второго фронта против Российской Федерации в Сирии при участии украинских подразделений в террористических действиях.
Ранее сообщалось, что Штатам не стоит идти на риск ядерной войны с РФ из-за Украины. Даже ограниченный конфликт с применением ядерного оружия таит в себе опасность для страны, подчеркнуло американское издание 19FortyFive.
Читайте также:
SC: «Легкомыслие» Запада погубит мир
Депутат Рады Дубинский предрёк громкие отставки в киевском руководстве
Сальдо назвал «корейский сценарий» неприемлемым в отношении Украины
«Россия уверенно побеждает в этой войне, которая разразилась в феврале 2022 года, когда Москва начала специальную военную операцию, чтобы положить конец многолетней низкоинтенсивной агрессии, спонсируемой НАТО с помощью неонацистских террористических бригад», — обращают внимание в SC.
Ранее сообщалось, что Штатам не стоит идти на риск ядерной войны с РФ из-за Украины. Даже ограниченный конфликт с применением ядерного оружия таит в себе опасность для страны, подчеркнуло американское издание 19FortyFive.
Читайте также:
SC: «Легкомыслие» Запада погубит мир
Депутат Рады Дубинский предрёк громкие отставки в киевском руководстве
Сальдо назвал «корейский сценарий» неприемлемым в отношении Украины
Ольга Енгалычева