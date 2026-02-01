Стримершу Olyashaa внесли в базу украинского «Миротворца»*
Личные данные стримерши Ольги Саксон, известной под ником Olyashaa, внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.
По данным «Постньюс», причинами внесения Саксон в реестр «Миротворца»* стали «участие в актах гуманитарной агрессии» и «пропаганда войны».
«Кроме того, создатели ресурса обвиняют стримершу в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», — говорится в материале издания.Саксон прославилась своими стримами на игру «Hearthstone». На сегодняшний день девушка проживает в Канаде.
Ранее сообщалось, что в «Миротворец»* попали 24 ребенка, среди которых оказались даже пятилетние — год рождения варьируется от 2010 до 2021. В списки внесли не только россиян, но и граждан Украины, Германии и Абхазии.