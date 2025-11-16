Стубб посчитал перенос саммита в Будапеште стратегической ошибкой РФ
Президент Финляндии Александр Стубб охарактеризовал перенос встречи между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште как стратегическую ошибку РФ.
Слова финского главы приводит агентство Associated Press (AP).
«У них была возможность, и они ее упустили», — сказал Стубб.
По информации The Financial Times, решение отложить саммит последовало за телефонным разговором между главами МИД Сергеем Лавровым и Марко Рубио, в ходе которого обсуждались варианты урегулирования конфликта на Украине.
Ранее Стубб заявлял, что не рассчитывает на прекращение огня в этом году и призывал США и европейские страны усилить давление на Россию.