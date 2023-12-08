Новости СВО: какую операцию провели ВС РФ, где перешли в оборону ВСУ

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Украинские военнослужащие, не имея успеха на линии фронта, пытаются атаковать российские территории с помощью БПЛА. Дроны противника сбиваются системами ПВО и РЭБ. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, как развивается наступление ВС РФ.
ВС РФ отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки
Российская группировка войск «Юг» отразила две атаки противника в районе Клещеевки. Об этом сообщил руководитель пресс-центра подразделения Вадим Астафьев, пишет ТАСС. По его словам, в результате борьбы было уничтожено шесть арторудий ВСУ.
В Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
В Белгородской области чеченские бойцы взорвали вышку связи
Чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» подорвали вышку связи в Белгородской области. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале. Операция проведена с целью лишения средств связи противника. ВСУ не смогут вызвать подкрепление, что позволит перехватить инициативу ВС РФ.
Кадыров выразил слова благодарности бойцам, участвовавшим в операции по уничтожению вышки.
Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25
Военный самолет ВСУ Су-25 был сбит российской ПВО в ДНР, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве рассказали, что ПВО также перехватила реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и ракету HARM.
Над территорией ЛНР и ДНР за минувшие сутки было уничтожено 27 БПЛА, выпущенных с территории Украины.
Украинский БПЛА попытался атаковать Воронежскую область
Над территорией Воронежской области обнаружен и перехвачен дрон ВСУ. Беспилотник противника был сбит средствами РЭБ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. В результате происшествия жертв и разрушений нет.
Гусев обратился к российским военнослужащим и выразил им слова благодарности за то, что ситуация в регионе находится под контролем.
Последние новости СВО
Российским бойцам удалось выйти на восточную окраину Богдановки, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Передовые позиции ВС РФ находятся в сотне метров от ближайших домов. Также зафиксировано продвижение ВС РФ со стороны Хромово. Бойцам удалось зачистить территорию питомника, где находился мощный укрепрайон ВСУ.
Политолог Кашин считает, что ситуация в зоне СВО изменится к концу 2024 года
Развивается наступление в направлении Григоровки. ВСУ прежде пытались атаковать, но перешли в оборону. Бои идут за балку Кудлина, которая отделяет ВС РФ от ближайшего населенного пункта.
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