Новости СВО: какую операцию провели ВС РФ, где перешли в оборону ВСУ

Украинские военнослужащие, не имея успеха на линии фронта, пытаются атаковать российские территории с помощью БПЛА. Дроны противника сбиваются системами ПВО и РЭБ. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, как развивается наступление ВС РФ.