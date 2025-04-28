«Священная миссия»: Ким Чен Ын сделал заявление по участию КНДР в освобождении Курской области

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)
Северная Корея подтвердила участие своих военных в боевых действиях на территории Курской области в рамках выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, назвав миссию солдат «священной». Информацию передает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).
«По поручению ЦК ТПК и правительства, КНДР заверяет, что и впредь будет неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ», — передает РИА Новости сообщение ЦТАК.Отмечается, что операция по «освобождению Курской области» была успешно завершена, а действия северокорейских войск осуществлялись по прямому приказу Ким Чен Ына. В Пхеньяне планируют установить памятник военным, участвовавшим в боях. По словам лидера КНДР, на мемориале будут возлагать цветы в память о погибших, «чтобы их жертвы жили вечно в сердцах народа».
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