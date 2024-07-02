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«Такого наступления не было со времен Артемовска»: майор ВСУ жалуется на продвижение ВС РФ

Майор ВСУ Лапин: Россия каждый день занимает новые территории при наступлении
02 июля 2024, 22:13
Фото: istockphoto/TebNad

Фото: istockphoto/TebNad

Майор ВСУ Игорь Лапин пожаловался, что Россия каждый день занимает новые территории, а столь интенсивного наступления не было со времен Артемовска. На это офицер посетовал в эфире телеканала «Прямой». Лапин заявил, что если взглянуть на карту, станет понятно, что каждый день Россия занимает новые позиции.
«Если мы посмотрим сводки Генштаба, русские продолжают свои атакующие действия», — пояснил он.
Майор в отставке добавил, что столь интенсивного наступления ВС РФ, как сейчас, не было со времен взятия Артемовска.



«Мы воюем с очень серьезным противником», — констатировал Лапин.
Ранее боец ВС РФ с позывным Farm сообщил, что российский дрон при помощи одного лишь дымового снаряда обезвредил целое минное поле ВСУ. Точный удар уничтожил порядка 120-140 взрывных устройств на участке длиной в 200 метров.

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#сво
#всу
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На Украине раскрыли секретный план по мобилизации
Нардеп Рады Костенко: в ВСУ до конца года могут забрать порядка 200 тыс. человек
02 июля 2024, 22:05

Фото: istockphoto/olegda88

Ряды украинских военных могут пополниться, примерно, на 200 тысяч человек до конца текущего года, если сегодняшняя мобилизация будет проходить в таком же темпе. Об этом сообщил телеканалу «Киев24» нардеп Верховной рады Роман Костенко. Он отметил, что планы по мобилизации секретны.
«Уверен, если мобилизация будет происходить так, как она идет, то до конца года мы укомплектуем все наши подразделения», — сказал парламентарий.

Костенко не уточнил информацию в процентном соотношении, однако охарактеризовал его высоким, дополнив, что такого раньше, как он считает, не было.

Мобилизация на Украине постоянно ужесточается. Представители дипмиссии в Киеве не рекомендуют лицам, имеющим украинское гражданство, приезжать в республику, поскольку потом они могут не выехать назад.

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Один дымовой снаряд с российского дрона обезвредил 200-метровое минное поле ВСУ
02 июля 2024, 21:58

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российский дрон при помощи одного дымового снаряда обезвредил целое минное поле ВСУ. Об уничтожении порядка 120-140 взрывных устройств на участке в 200 метров сообщил телеграм-канал бойца 40 бригады морской пехоты с позывным Farm.
По словам бойца, украинцы минировали поле длиной в 200 метров целую ночь, после чего утром минометный расчет ВС РФ получил точные координаты и поджег противотанковые мины одним лишь дымовым снарядом.

Ранее сообщалось, что российские танкисты прямым ударом уничтожили опорник ВСУ. Видео с работой танка Т-72БЗМ показали в Минобороны. Такой точный удар экипажа обеспечил наступление штурмовых отрядов на Авдеевском направлении. В итоге удалось уничтожить укрепления и пулеметные расчета противника.

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#всу
#вс рф
#удар
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#дрон
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Подполье: в Харькове зафиксировали удары по заводу беспилотников и складу ВСУ
02 июля 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Удары по складу с боекомплектами, где ремонтировалась техника боевиков ВСУ, а также по производству беспилотников зафиксировали в Харькове. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Собеседник добавил, что вечером, 2 июля, были прилеты в Индустриальный и Немышлянский районы, где находятся промышленные предприятия. В зданиях размещались оборудованные под запуск беспилотников пикапы. К месту, где произошел взрыв, направлялись, примерно, десять машин скорой помощи.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в ряде областей Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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Главком Сырский посчитал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
#россия
#украина
#война
#сво
#харьков
#харьковская область
#всу
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Главком Сырский посчитал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом
02 июля 2024, 21:28

Фото: istockphoto/alfexe

Комплектование боевиков ВСУ мотивированными военными, а также обеспечение войск современной техникой для радиоэлектронной борьбы — проблемные вопросы. Об этом в социальных сетях написал главком украинской армии Александр Сырский. Отмечено, что вышеперечисленные моменты проблематичны для командиров любого уровня.
В сети получили широкую огласку кадры, где мужчин мобилизуют насильно, увозя их неизвестно куда на микроавтобусах, с применением силы и избиениями.

Несколько часов назад издание «Страна» показало видео, где украинские полицейские бьют мужчину в районе одесского Привоза. Также они использовали против него баллончик, однако мотивы стражей порядка неизвестны.

Для того, чтобы избежать мобилизации украинцы идут на отчаянные шаги, применяют оружие против военкомов и пограничников.

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#украина
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В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
02 июля 2024, 21:07

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в ряде украинских областей. Об этом сообщает республиканское Минцифры. Речь идет о Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.
По информации онлайн-карты, тревогу объявили практически в одно время. Также есть данные, что ее слышно в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей. Ранее тревога прозвучала на всей территории страны. Ее отменили через некоторое время.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Минобороны РФ регулярно докладывает о положении дел на фронте, представители ведомства прогнозируют сроки завершения спецоперации.

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Лукашенко: ВВС и ПВО Белоруссии привели в боевую готовность из-за активности ВСУ
02 июля 2024, 20:07

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВВС и ПВО привели в высокую боевую готовность из-за активности ВСУ на приграничье, на позиции вышли комплексы «Полонез» и «Искандер». Об этом глава республики заявил сегодня, 2 июля, на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
«В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и России. Здесь полное взаимодействие. На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете», – пояснил президент Белоруссии.

Как добавил Лукашенко, в режим усиленной охраны границ перевели военных и пограничников, развернули силы специальных операций. Также он заметил, что до этого силовые структуры РБ проводили подобные учения и теперь такой опыт оказался кстати.

Президент Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии нет никаких красных линий – при агрессии наступит «удар всеми видами вооружения по определенным целям».

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ВС РФ заняли многоэтажки в западной части «Канала» в Часовом Яре
02 июля 2024, 20:06

Фото: istockphoto/zim286

Многоэтажки на западе микрорайона «Канал» в Часовом Яре заняла российская армия, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что об этом свидетельствуют кадры с российского беспилотника.
До этого Минобороны России докладывало об уничтожении опорника ВСУ танкистами ВС РФ на авдеевском направлении. Ведомство уточнило, что противник потерял укрепления, а также пулеметные точки.
Цели ликвидированы прямой наводкой солдатами группировки войск «Центр». Боевики ВСУ же в ответ использовали FPV-дроны и минометный огонь.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Командир батальона «Ахмат» Апты Алаудинов спрогнозировал завершение спецоперации осенью текущего года. Иностранные аналитики считают иначе.

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Главком Сырский: обстановка на покровском направлении остается сложной для ВСУ
02 июля 2024, 19:36

Фото: iStock/aapsky

Главком ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на покровском направлении. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины написал в своих соцсетях.
По словам Сырского, основной проблемой для командиров остается комплектование подразделений «мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими». Еще одна беда – это недостаток РЭБ и ПВО, которые могли бы помешать российским беспилотникам.

Вместе с тем главком отметил, что несмотря на напряженную ситуацию в направлении Покровска, на других участках интенсивность боев уменьшилась. Однако самая линия активного фронта стала больше.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Киев в жесткой форме приказал Сырскому любой ценой удержать часть ЛНР, которая пока остается под контролем Украины.

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#лнр
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#всу
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США подготовили очередной транш военной помощи для Украины
США намерены объявить о выделении пакета помощи Киеву на сумму $2,3 миллиарда
02 июля 2024, 19:11

Фото: iStock/undefined undefined

Соединённые Штаты намерены объявить о выделении нового пакета помощи Украине на 2,3 миллиарда долларов, об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.
При этом в агентстве не уточнили, что будет включать в себя новый пакет вооружений.

Ранее в Пентагоне сделали заявление о ракетах ATACMS, переданных Вооружённым силам Украины. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что в настоящий момент Соединённые Штаты не будут менять свою политику по данному вопросу и разрешают ВСУ бить ракетами только по той территории, на которой проходит специальная военная операция.

Однако сегодня стало известно, что ряд чиновников из США и ЕС выступили за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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