«Такого наступления не было со времен Артемовска»: майор ВСУ жалуется на продвижение ВС РФ

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Майор ВСУ Игорь Лапин пожаловался, что Россия каждый день занимает новые территории, а столь интенсивного наступления не было со времен Артемовска. На это офицер посетовал в эфире телеканала «Прямой». Лапин заявил, что если взглянуть на карту, станет понятно, что каждый день Россия занимает новые позиции.
«Если мы посмотрим сводки Генштаба, русские продолжают свои атакующие действия», — пояснил он.Майор в отставке добавил, что столь интенсивного наступления ВС РФ, как сейчас, не было со времен взятия Артемовска.
«Мы воюем с очень серьезным противником», — констатировал Лапин.Ранее боец ВС РФ с позывным Farm сообщил, что российский дрон при помощи одного лишь дымового снаряда обезвредил целое минное поле ВСУ. Точный удар уничтожил порядка 120-140 взрывных устройств на участке длиной в 200 метров.
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