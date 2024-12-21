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Населенный пункт Островского в Донбассе освободили российские военные от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны РФ. Особо отмечена Южная группировка войск ВС России.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Островского Донецкой Народной Республики», — пояснили в ведомстве.Перед этим в Минобороны предоставили данные о том, что украинский военнослужащий Евгений Годунко попытался отсидеться в тыловиках, пойдя на службу в ВСУ добровольцем.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В сентябре того же года регион присоединился к России в результате референдума. Украинская сторона не признала итоги голосования и продолжила атаковать указанную территорию. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже признал, что ВСУ не в состоянии вернуть Донбасс.
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Никита Кротов