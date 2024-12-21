В Венгрии оценили возможность отправки миротворцев на Украину

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Обсуждать отправку миротворцев на Украину можно лишь во время перемирия, заявил в разговоре с РИА Новости глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он подчеркнул невозможность данного разговора в настоящее время.
«Я думаю, что все дело будущего, поэтому последовательность очень важна. Сначала мы должны добиться прекращения огня, затем начать мирные переговоры и прийти к мирному соглашению, и все, что закреплено в таком мирном соглашении, должно выполняться соответствующим образом, поэтому направлять миротворцев или нет, составить серьезное мнение по этому поводу сейчас совершенно невозможно», — считает Сийярто.
Перед этим обозреватели The Washington Post отмечали, что союзниками Украины в Европе всерьез обсуждается возможная отправка военнослужащих в зону боевых действий при мирном соглашении киевского режима с РФ.
Ранее сообщалось о том, как пытались сбить один из украинских дронов, ударивших по Казани.
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Никита Кротов