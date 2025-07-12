ТАСС: Удары ВС РФ по украинским ТЦК вызвали панику боевиков ВСУ
Российские удары по украинским территориальным центрам комплектования (военкоматам) вызвали панику у боевиков ВСУ. Об этом в субботу, 12 июля, пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры РФ.
Собеседник подчеркнул, что командование ВСУ сейчас «вводит в заблуждение родственников пропавших без вести солдат ВСУ заявлениями о невозможности получения детальной информации о судьбах их родных и близких».
«Российские удары по ТЦК также заставили паниковать военнослужащих ВСУ, которые понимают, что в зданиях сгорает масса документации, необходимой для получения ими льгот», — сказано в материале.Сегодня днем в Минобороны России докладывали об ударах ВС РФ по территориальным центрам комплектования на Украине. В министерстве заявили, что нанесены удары по объектам вражеского военно-промышленного комплекса.