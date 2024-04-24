«Техника НАТО уже в Москве»: Трофейную западную бронетехнику пригнали в столицу — видео

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В Москву привезли трофейную западную бронетехнику из зоны спецоперации. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Трофейную западную бронетехнику пригнали в столицу — американские БМП "Брэдли" и M113, а также немецкую БМП "Мардер". Также идут работы над восстановлением трофейного "Леопарда" на ремонтных мощностях ЦВО», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Когда работы будут завершены, то танк сразу же покажут, отметил Рогов.
Он также выразил уверенность, что на выставке трофеев будет всё больше экспонатов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что трофейный немецкий танк Leopard 2, подбитый бойцами ВС РФ в зоне СВО, стоит выставить у немецкого посольства или в парке «Патриот».
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Элина Позднякова