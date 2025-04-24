Стали известны победители номинаций «Лучший актер» и «Лучшая актриса» на ММКФ

Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
На Московском международном кинофестивале (ММКФ) испанская актриса Мария Родригес Сото и российский артист Евгений Цыганов стали обладателями актёрских наград за «Лучшую женскую» и «Лучшую мужскую» роль соответственно. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с церемонии, прошедшей в московском театре «Россия».
ММКФ, один из старейших кинофестивалей мира, впервые был проведен в 1935 году. За свою историю мероприятие стало площадкой для признанных мастеров — жюри возглавляли Сергей Эйзенштейн, Люк Бессон, Ким Ки Дук, Алан Паркер и другие. В этом году фестиваль открылся 17 апреля, а награды вручили в четверг.
Цыганова наградили за исполнение роли в экранизации романа Льва Толстого «Семейное счастье», повествующем о сложных отношениях опекуна и его подопечной. Режиссёр фильма Стася Толстая, принимая награду за отсутствующего актёра, отметила его глубокую вовлечённость в создание картины.
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Цыганова наградили за исполнение роли в экранизации романа Льва Толстого «Семейное счастье», повествующем о сложных отношениях опекуна и его подопечной. Режиссёр фильма Стася Толстая, принимая награду за отсутствующего актёра, отметила его глубокую вовлечённость в создание картины.
«Хочу сказать о Жене то, что он самый неравнодушный актер из всех, кого я знаю. (...) Я считаю его не только соавтором роли, но и в принципе соавтором фильма. Я очень рада и буду счастлива передать Жене этот приз», — отметила режиссёр.Сото получила приз за роль в драме «Дом в огне», где главная героиня сталкивается с семейными конфликтами на испанском побережье Коста-Брава.
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Мария Моисеева