Фото: iStock/aapsky
В третью годовщину начала специальной военной операции Telegram-канал Aviahub опубликовал фотографии из кабины российского военного самолета, сделанные 24 февраля 2022 года во время первого боевого вылета.
На снимках запечатлен момент посадки в сложных метеоусловиях (дождь на стекле, небо в тучах), которые автор описания назвал «абсолютно нелётной погодой».
Администратор канала не уточнил, принадлежат ли фото лично ему, однако ранее неоднократно делился материалами с аэродромов и кабины истребителя.
Ранее сообщалось, что USAID обвинили в выплате $4 млн Time за звание «человека года» для Зеленского. Киев сведения старательно отрицает, уверяя общественность, что распространившееся с обвинениями в соцсети X видео является фейком и никаких выплат не совершалось.
Читайте также:
Депутаты предложил меры борьбы с нарушающими правила выгула собак
18-летний лихач насмерть сбил двух пешеходов, врезавшись в остановку в Нижнем Новгороде
Пытали и изнасиловали: трое мужчин похитили подростка в Кузбассе
Администратор канала не уточнил, принадлежат ли фото лично ему, однако ранее неоднократно делился материалами с аэродромов и кабины истребителя.
«Фото-капсула времени. 24.02.2022, первый боевой вылет, после команды Zаходим, посадка в абсолютно нелетную погоду», — подписано под фотографией в посте.
Ранее сообщалось, что USAID обвинили в выплате $4 млн Time за звание «человека года» для Зеленского. Киев сведения старательно отрицает, уверяя общественность, что распространившееся с обвинениями в соцсети X видео является фейком и никаких выплат не совершалось.
Читайте также:
Депутаты предложил меры борьбы с нарушающими правила выгула собак
18-летний лихач насмерть сбил двух пешеходов, врезавшись в остановку в Нижнем Новгороде
Пытали и изнасиловали: трое мужчин похитили подростка в Кузбассе
Мария Моисеева