В США назвали причину «заморозки» линии фронта на Украине

13 июля 2025, 23:13

WSJ: Линия фронта на Украине замерла из-за противостояния FPV-дронов

Фото: iStock/sommersby

Линия фронта на Украине заморожена из-за массового применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доминирующих в боевых действиях. Наибольшее влияние оказали FPV-дроны, сочетающие высокую точность и низкую стоимость производства, хотя их разрушительная сила уступает ракетам. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).





С 2024 года число атак с использованием БПЛА резко возросло: сотни российских и украинских БПЛА постоянно действуют по всей линии фронта.



Ключевым фактором «заморозки» продвижения обоих сторон, по оценке WSJ, стали именно FPV-дроны. Их способность поражать цели в радиусе 20 км от линии фронта создала зону постоянной угрозы, парализовавшую манёвренные действия сторон и закрепившую позиционный характер конфликта.





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«В битве за Украину линия фронта все больше замирает. Причина: стремительное развитие технологий беспилотников», — говорится в материале.