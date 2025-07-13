В США назвали причину «заморозки» линии фронта на Украине
Линия фронта на Украине заморожена из-за массового применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), доминирующих в боевых действиях. Наибольшее влияние оказали FPV-дроны, сочетающие высокую точность и низкую стоимость производства, хотя их разрушительная сила уступает ракетам. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
С 2024 года число атак с использованием БПЛА резко возросло: сотни российских и украинских БПЛА постоянно действуют по всей линии фронта.
Ключевым фактором «заморозки» продвижения обоих сторон, по оценке WSJ, стали именно FPV-дроны. Их способность поражать цели в радиусе 20 км от линии фронта создала зону постоянной угрозы, парализовавшую манёвренные действия сторон и закрепившую позиционный характер конфликта.
«В битве за Украину линия фронта все больше замирает. Причина: стремительное развитие технологий беспилотников», — говорится в материале.Беспилотники выполняют многофункциональные задачи: от доставки боеприпасов и эвакуации раненых до разведки и точечных ударов по живой силе и технике противника.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР. Боевую задачу по освобождению Карла Маркса в ДНР выполнила группировка войск «Восток», а бойцы группировки войск «Центр» освободили Николаевку.