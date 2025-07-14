В Пентагоне рассекретили причину приостановки поставок оружия Украине

14 июля 2025, 02:15

WSJ: Хегсет приостановил поставки оружия Украине после записки своего заместителя

Фото: iStock/ValleraTo

Министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки части вооружений Киеву после получения аналитической записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.





В начале июня Колби направил Хегсету документ, предупреждающий о рисках дальнейшего истощения арсенала Пентагона из-за украинских запросов. Хотя записка не содержала прямых рекомендаций, она стала ключевым фактором в принятии решения.



Издание отмечает, что позиция Колби отражает стратегический курс на приоритизацию Азиатско-Тихоокеанского региона: замминистра выступает за ограничение обязательств США вне Азии и концентрацию ресурсов на сдерживании Китая.



