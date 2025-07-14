В Пентагоне рассекретили причину приостановки поставок оружия Украине
Министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки части вооружений Киеву после получения аналитической записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В начале июня Колби направил Хегсету документ, предупреждающий о рисках дальнейшего истощения арсенала Пентагона из-за украинских запросов. Хотя записка не содержала прямых рекомендаций, она стала ключевым фактором в принятии решения.
Издание отмечает, что позиция Колби отражает стратегический курс на приоритизацию Азиатско-Тихоокеанского региона: замминистра выступает за ограничение обязательств США вне Азии и концентрацию ресурсов на сдерживании Китая.
Колби, по данным WSJ, «играет ключевую роль» в разработке новой оборонной стратегии США, которая определит военные расходы и дислокацию сил страны на ближайшие годы.
Ранее стало известно со слов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, что Германия не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, несмотря на новый запрос Киева. В контексте обсуждения вооружений Писториус отметил критическую нехватку систем ПВО в Германии: в распоряжении страны осталось «лишь шесть систем Patriot».