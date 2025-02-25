Трамп удивился вопросу о предоставлении помощи Украине после прошлых вложений

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)
Президент США Дональд Трамп удивился вопросу о предоставлении помощи Украине после завершения конфликта из-за прошлых многомиллиардных вложений Штатов. Свое заявление американский лидер сделал на пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«Ну, я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в Украину. Я имею в виду, что мы вложили туда около 350 миллиардов долларов, и я думаю, что это довольно большой вклад», — сказал Трамп.
Ранее американский президент признался, что после своего избрания на пост главы государства одним из первых его телефонных звонков был Владимиру Путину. Трамп подчеркнул, что Россия желает завершить конфликт на Украине и настроена на урегулирование возникшего кризиса.
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Иван Мусатов