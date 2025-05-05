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Владимир Зеленский выразил недовольство о том, что некоторые европейские политики препятствуют процессу вступления Украины в Европейский Союз. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что эти действия связаны с желанием отдельных деятелей занять более выгодные позиции на международной арене, в частности, на трибуне Красной площади.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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«Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — заявил Зеленский, подчеркивая важность поддержки Украины в ее стремлении к интеграции с Европой.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
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Дарья Осипова