«Трампа слушать — себя не уважать»: в ГД заявили о бессмысленности заявлений президента США

19 ноября 2025, 23:22

Картаполов заявил, что к заявлениям Трампа стоит относиться скептически

Андрей Картаполов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Доверять всему, что говорят американский лидер Дональд Трамп и другие бывшие западные партнёры России, означает себя не уважать, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.





Он отметил, что к заявлениям Трампа стоит относиться скептически.





«Трампа слушать — себя не уважать. Надо слушать Владимира Владимировича Путина, тогда всё будет хорошо», — сказал Картаполов корреспонденту Life.ru.