«Трампа слушать — себя не уважать»: в ГД заявили о бессмысленности заявлений президента США
Картаполов заявил, что к заявлениям Трампа стоит относиться скептически
Доверять всему, что говорят американский лидер Дональд Трамп и другие бывшие западные партнёры России, означает себя не уважать, заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Он отметил, что к заявлениям Трампа стоит относиться скептически.
«Трампа слушать — себя не уважать. Надо слушать Владимира Владимировича Путина, тогда всё будет хорошо», — сказал Картаполов корреспонденту Life.ru.
Напомним, в ночь на 19 ноября Украина атаковала Воронежскую область американскими ракетами ATACMS. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что подобные действия указывают на полное участие США в конфликте, несмотря на различные заявления Трампа, который регулярно говорит о необходимости завершения украинского конфликта.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник не исключил, что именно Трамп мог санкционировать использование Украиной ракет ATACMS для ударов по России.