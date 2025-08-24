Трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов в Ленобласти
Трое рабочих Китая пострадали при падении строительных лесов на месте возведения газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области. Об этом сообщила администрация региона в своем телеграм-канале.
Пострадавших доставили в больницу города Кингисепп. Точные причины и обстоятельства, при которых они получили травмы, пока выясняются. Одна из рассматриваемых версий — падение на конструкции обломков беспилотника.
Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что в районе порта Усть-Луга были сбиты десять БПЛА, фрагменты одного из них вызвали пожар на терминале «Новатэк». К настоящему моменту открытое горение ликвидировали.
Читайте также: