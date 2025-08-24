Достижения.рф

Трое рабочих из Китая пострадали при падении строительных лесов в Ленобласти

Фото: iStock/Vukasin Stanojlovic

Трое рабочих Китая пострадали при падении строительных лесов на месте возведения газоперерабатывающего комплекса в Ленинградской области. Об этом сообщила администрация региона в своем телеграм-канале.



Пострадавших доставили в больницу города Кингисепп. Точные причины и обстоятельства, при которых они получили травмы, пока выясняются. Одна из рассматриваемых версий — падение на конструкции обломков беспилотника.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что в районе порта Усть-Луга были сбиты десять БПЛА, фрагменты одного из них вызвали пожар на терминале «Новатэк». К настоящему моменту открытое горение ликвидировали.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0