Продвижение под Гуляйполем, бои за Белицкое и удар по испанским наемникам в Сумской области: последние новости СВО на 15 марта
Российские войска продолжают планомерно выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки отмечено усиление активности на ряде направлений, где подразделения ВС РФ закрепились на новых рубежах и отразили несколько контратак противника. Противник несёт существенные потери, его попытки перегруппировки и подтягивания резервов оперативно пресекаются огнём артиллерии и ударами авиации РФ. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении подразделения ВС РФ ведут активные наступательные действия. В Глуховском районе идет расширение зоны контроля, штурмовые группы закрепляются на достигнутых позициях. Ожесточенные столкновения фиксируются в районе Сопыча и Бобылевки. За сутки общее продвижение российских войск вглубь области составило до 350 метров, бои идут на девяти тактических участках.
Армейская авиация и ударные беспилотники РФ поразили живую силу и технику противника в районах Ровного, Берёзы, Вольной Слободы, Бариловки, Запселья, Мирополья и Новой Сечи. В Сумской области ударом ВКС ликвидирован лагерь испаноязычных наемников, прибывших для усиления 104-й бригады теробороны. Уничтожено более 30 боевиков и четыре пикапа. Инициатива на направлении удерживается российскими подразделениями.
Харьковская областьНа Харьковском направлении в районе Волчанских Хуторов штурмовые группы ВС РФ за минувшие сутки отразили одну контратаку противника и продвинулись на 300 метров. Противник задействует ствольную артиллерию, стремясь сдержать продвижение к населенному пункту. Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ в окрестностях Волчанских Хуторов. На Липцовском участке российские войска улучшили тактическое положение, заняв господствующие высоты. Продвижение здесь составило до 400 метров. Авиация ВКС России поразила живую силу и технику в районах Весёлого, Терновой, Верхней Писаревки, Нестерного и севернее села Землянки.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении российские военные ведут зачистку населенного пункта Гришино. Противник оставил позиции в Суворово и Сухецком, отойдя за железнодорожную насыпь. Основные усилия сосредоточены на освобождении Белицкого. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются через лесополосы северо-западнее Родинского. Боестолкновения носят тяжелый и затяжной характер. Ближайшая тактическая цель российских подразделений в этом районе — преодоление водной преграды реки Гришинка и выход к Новоалександровке.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении российские подразделения развивают наступление западнее Зализничного. Идет планомерное вытеснение противника с господствующих высот. Село Гуляйпольское находится всего в двух километрах. Штурмовые группы ведут бои на подступах к Любицкому и Зарнице, продвигаясь от Рождественского. На северном фланге, в районе Сосновки, ликвидируются диверсионные группы противника, пытающиеся просочиться через реку Гайчур. Одновременно фиксируется продвижение на участке Верхняя Терса – Воздвижевка.
