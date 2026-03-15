Продвижение под Гуляйполем, бои за Белицкое и удар по испанским наемникам в Сумской области: последние новости СВО на 15 марта

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают планомерно выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки отмечено усиление активности на ряде направлений, где подразделения ВС РФ закрепились на новых рубежах и отразили несколько контратак противника. Противник несёт существенные потери, его попытки перегруппировки и подтягивания резервов оперативно пресекаются огнём артиллерии и ударами авиации РФ. Подробности — в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском направлении подразделения ВС РФ ведут активные наступательные действия. В Глуховском районе идет расширение зоны контроля, штурмовые группы закрепляются на достигнутых позициях. Ожесточенные столкновения фиксируются в районе Сопыча и Бобылевки. За сутки общее продвижение российских войск вглубь области составило до 350 метров, бои идут на девяти тактических участках.

Армейская авиация и ударные беспилотники РФ поразили живую силу и технику противника в районах Ровного, Берёзы, Вольной Слободы, Бариловки, Запселья, Мирополья и Новой Сечи. В Сумской области ударом ВКС ликвидирован лагерь испаноязычных наемников, прибывших для усиления 104-й бригады теробороны. Уничтожено более 30 боевиков и четыре пикапа. Инициатива на направлении удерживается российскими подразделениями.

Харьковская область

На Харьковском направлении в районе Волчанских Хуторов штурмовые группы ВС РФ за минувшие сутки отразили одну контратаку противника и продвинулись на 300 метров. Противник задействует ствольную артиллерию, стремясь сдержать продвижение к населенному пункту. Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удар по скоплению живой силы 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ в окрестностях Волчанских Хуторов. На Липцовском участке российские войска улучшили тактическое положение, заняв господствующие высоты. Продвижение здесь составило до 400 метров. Авиация ВКС России поразила живую силу и технику в районах Весёлого, Терновой, Верхней Писаревки, Нестерного и севернее села Землянки.

Красноармейское направление

На Красноармейском (Покровском) направлении российские военные ведут зачистку населенного пункта Гришино. Противник оставил позиции в Суворово и Сухецком, отойдя за железнодорожную насыпь. Основные усилия сосредоточены на освобождении Белицкого. Штурмовые группы ВС РФ продвигаются через лесополосы северо-западнее Родинского. Боестолкновения носят тяжелый и затяжной характер. Ближайшая тактическая цель российских подразделений в этом районе — преодоление водной преграды реки Гришинка и выход к Новоалександровке.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении российские подразделения развивают наступление западнее Зализничного. Идет планомерное вытеснение противника с господствующих высот. Село Гуляйпольское находится всего в двух километрах. Штурмовые группы ведут бои на подступах к Любицкому и Зарнице, продвигаясь от Рождественского. На северном фланге, в районе Сосновки, ликвидируются диверсионные группы противника, пытающиеся просочиться через реку Гайчур. Одновременно фиксируется продвижение на участке Верхняя Терса – Воздвижевка.

Запорожское направление

На Запорожском направлении линия соприкосновения остается стабильной, боевые действия перешли в позиционную фазу. Расчеты беспилотных летательных аппаратов ВС РФ ведут систематическое поражение бронированных машин и личного состава противника в районе Орехова. Юго-восточнее Новоданиловки штурмовые отряды проводят зачистку местности в балке Чубенково. Зафиксировано появление иностранных наемников в районе Степногорска. Данные радиоперехвата и видеоматериалы с передовой подтверждают участие западных диверсионно-разведывательных групп.

Константиновское направление

На Константиновском направлении российские подразделения ведут активные наступательные действия. Зафиксировано продвижение вдоль трассы в Ильиновке и в районах Новодмитровки и Веролюбовки. Штурмовые группы оказывают давление на юго-западную часть города со стороны населенного пункта Бересток. Противник предпринимает контратаки в районе Берестка и Ильиновки. Подразделения РФ расширяют зону контроля на южном фланге, заняв несколько крупных опорных пунктов на подступах к Константиновке. Боестолкновения также фиксируются в районах Иванополья, Клебан-Быка, Плещеевки и Софиевки.

Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении российские подразделения удерживают инициативу, ведя боестолкновения вдоль трассы Красный Лиман – Дробышево и в лесных массивах у Александровки. Зафиксировано продвижение южнее Александровки, а также успехи в районах Брусовки и Озёрного. Активные действия ведутся со стороны населенного пункта Ставки. После освобождения Дробышево и Яровой наступление развивается в направлении Славянска и Краматорска. Авиация нанесла удар трехтонной бомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации 60-й механизированной бригады ВСУ в Красном Лимане.


Елена Генералова

