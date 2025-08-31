Гладков: В Белгородской области трое мирных жителей пострадали после атак БПЛА ВСУ

31 августа 2025, 00:11

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атак дронов ВСУ в Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Они получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что в Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали мужчина и женщина. Их доставили в городскую больницу №2 с контузиями и слепыми осколочными ранениями. В результате атаки также повреждены одна квартира и семь автомобилей.



