Гладков: В Белгородской области трое мирных жителей пострадали после атак БПЛА ВСУ
В результате атак дронов ВСУ в Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Они получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Белгороде после сброса взрывного устройства с беспилотника во дворе многоквартирного дома пострадали мужчина и женщина. Их доставили в городскую больницу №2 с контузиями и слепыми осколочными ранениями. В результате атаки также повреждены одна квартира и семь автомобилей.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадала местная жительница. Она была доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали минно-взрывную травму, ранения шеи и ног.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль депутата совета Алешкинского муниципального округа Херсонской области Алексея Зоголя. Мужчина получил ранения, но выжил и был госпитализирован. Инцидент произошел 30 августа в селе Великие Копани около 19:30.