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​«Думаю, ​да»: Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от Крыма

Трамп: Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым Украине
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, готов отказаться от требований возврата Крыма. Об этом американский президент сообщил журналистам пула Белого дома, комментируя встречу с Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.
Ранее Зеленский охарактеризовал диалог с Трампом как продуктивный, поблагодарив его за обсуждение широкого круга вопросов. Трамп уточнил, что тема Крыма затрагивалась лишь поверхностно. Отвечая на вопрос о возможном отказе Киева от претензий на Крым, Трамп подчеркнул, что проблема возникла при предыдущем руководстве США.

«Думаю, что да (Зеленский откажется от претензий). Крым случился 12 лет назад. Тогда был президент Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму», — посоветовал Трамп.
26 апреля «Радио 1» передавало, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Позже сообщалось, что КНДР подтвердила участие своих военных в боевых действиях на территории Курской области в рамках выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией.

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«Священная миссия»: Ким Чен Ын сделал заявление по участию КНДР в освобождении Курской области
Ким Чен Ын назвал участие сил КНДР в освобождении Курской области священной миссией
28 апреля 2025, 02:26

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Северная Корея подтвердила участие своих военных в боевых действиях на территории Курской области в рамках выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, назвав миссию солдат «священной». Информацию передает Центральное телеграфное агентство республики (ЦТАК).
«По поручению ЦК ТПК и правительства, КНДР заверяет, что и впредь будет неизменно и полностью поддерживать священное дело армии и народа России, всегда будет оставаться преданной любым действиям, основанным на духе межгосударственного договора КНДР и РФ», — передает РИА Новости сообщение ЦТАК.
Отмечается, что операция по «освобождению Курской области» была успешно завершена, а действия северокорейских войск осуществлялись по прямому приказу Ким Чен Ына. В Пхеньяне планируют установить памятник военным, участвовавшим в боях. По словам лидера КНДР, на мемориале будут возлагать цветы в память о погибших, «чтобы их жертвы жили вечно в сердцах народа».

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«Контакты на всех уровнях»: Лавров поговорил с госсекретарем США
МИД РФ: Сергей Лавров 27 апреля провел телефонный разговор с Марко Рубио
28 апреля 2025, 02:10

Сергей Лавров и Марко Рубио (Фото: mid.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 27 апреля телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио, в ходе которого стороны обсудили пути урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что диалог стал продолжением активизировавшегося в последнее время российско-американского взаимодействия.
Основное внимание уделялось консолидации предпосылок для начала переговоров о достижении устойчивого мира на Украине. Это следует из ранее состоявшейся беседы президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, где также подчёркивалась важность поиска дипломатических решений.

Стороны договорились поддерживать контакты на всех уровнях для продвижения диалога.

Кроме украинской темы, Лавров и Рубио затронули ряд других международных вопросов. В МИД РФ подчеркнули продуктивность обмена мнениями и необходимость дальнейшего взаимодействия.

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Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского
Telegraph: третий стул на встрече Трампа с Зеленским предназначался для переводчика
28 апреля 2025, 00:45

Фото: iStock/narvo vexar

Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане был подготовлен третий стул для переводчика. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники во французском дипломатическом ведомстве.
Формат встречи изменился в последний момент: лидеры США и Украины провели обсуждение тет-а-тет. По данным издания, инициатором прямого диалога стал президент Франции Эммануэль Макрон, убедивший Зеленского начать переговоры без посредников и разговаривать с Трампом напрямую.

«Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — пишет автор статьи.
26 апреля Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме. Французский лидер подчеркнул, что Киев подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня. Владимир Зеленский намерен сотрудничать для достижения мирных целей, уточнил Макрон.

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Сенатор Ли: Зеленский желает, чтобы российско-украинский конфликт продолжался вечно
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#зеленский
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Сенатор Ли: Зеленский желает, чтобы российско-украинский конфликт продолжался вечно
27 апреля 2025, 22:54

Фото: iStock/ 3dmitry

Глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в том, чтобы российско-украинский конфликт завершился. Об этом заявил американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в соцсети X.
Ли отреагировал на заявление американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что украинский политик не собирается заключить мирное соглашение с Российской Федераций.

«Зеленский хочет, чтобы этот военный конфликт длился вечно», — обратил внимание член Конгресса Соединенных Штатов Америки.

Ранее американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил, что россияне не являются врагами для граждан США. Подобным образом инвестор отреагировал на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро пытался снова выпросить помощь. Украинский политик обратил внимание, что Киев сражается с «врагами» Соединенных Штатов Америки.

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#сша
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Путин позвонил командующему группировкой по освобождению Курской области
27 апреля 2025, 18:57

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению от ВСУ Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся во время операции подразделений. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению курского приграничья от украинских войск. Последним на территории российского региона было возвращено под контроль ВС РФ село Горналь.

Путин поздравил командующего группировкой и командиров с победой и выразил благодарность за «геройскую работу».

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