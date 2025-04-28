​«Думаю, ​да»: Трамп заявил о готовности Зеленского отказаться от Крыма

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, готов отказаться от требований возврата Крыма. Об этом американский президент сообщил журналистам пула Белого дома, комментируя встречу с Зеленским на церемонии похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.
Ранее Зеленский охарактеризовал диалог с Трампом как продуктивный, поблагодарив его за обсуждение широкого круга вопросов. Трамп уточнил, что тема Крыма затрагивалась лишь поверхностно. Отвечая на вопрос о возможном отказе Киева от претензий на Крым, Трамп подчеркнул, что проблема возникла при предыдущем руководстве США.
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«Думаю, что да (Зеленский откажется от претензий). Крым случился 12 лет назад. Тогда был президент Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму», — посоветовал Трамп.26 апреля «Радио 1» передавало, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Позже сообщалось, что КНДР подтвердила участие своих военных в боевых действиях на территории Курской области в рамках выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией.
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Мария Моисеева