В Киеве ответили, введет ли НАТО войска на Украину

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Некоторые государства Североатлантического альянса могут ввести войска на Украину в случае оперативного прорыва со стороны российских сил. Такое развитие событий у себя на YouTube-канале предположил отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков.
«Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО ведут свои войска на территорию Украины. НАТО не введет, но отдельные страны введут, если будет такая угроза», — выразил мнение аналитик.Он добавил, что такие шаги со стороны НАТО вероятно возможны, если украинский фронт обрушится, и боевики ВСУ массово побегут.
Ранее сообщалось, какую идею, связанную с Украиной, осудили во Франции.
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Никита Кротов