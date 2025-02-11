Владимир Зеленский
У Владимира Зеленского вызвал смех вопрос о роли экс-президента США Джо Байдена в истории и в украинском конфликте. Об этом пишет издание The Guardian.
«Сегодня трудно все это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы будем знать все», — сказал главарь киевского режима.Кроме того, украинский политик подчеркнул, что в настоящее время роль Байдена в украинском конфликте «сложно оценить». Зеленский раскритиковал шаги бывшего хозяина Белого дома до начала боевых действий, но выразил благодарность за помощь.
На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада стали помогать Украине, однако украинское руководство периодически выражало недовольство, требуя все больше поддержки от союзников.
Ранее сообщалось, что сказал Зеленский об армии России.
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