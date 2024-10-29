Участник СВО женился на сослуживце

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В Воронежской области участник спецоперации женился на женщине-сослуживце. Об этом сообщается местное издание ТВ «Губерния».
Отмечается, что торжественная церемония заключения брака прошла в местном ЗАГСе. Молодожёны являются военнослужащими из одной воинской части.
Издание пишет, что первым в зону СВО отправился мужчина. Свою будущую жену он встретил спустя год в войсках. Молодые люди одновременно ушли в отпуск и решили в это время заключить брак. На службу они вернутся уже в новом статусе.
Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал о дружбе с российскими солдатами в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Издание пишет, что первым в зону СВО отправился мужчина. Свою будущую жену он встретил спустя год в войсках. Молодые люди одновременно ушли в отпуск и решили в это время заключить брак. На службу они вернутся уже в новом статусе.
Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал о дружбе с российскими солдатами в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова