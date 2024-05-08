Удар по Генштабу и контратака ВСУ в Нетайлово: последние новости СВО

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ВСУ пытаются перейти в контратаку на Донецком направлении, чтобы сдержать наступление ВС РФ. Российская армия продолжает теснить противника и наносить точечные удары по военным целям. О последних событиях зоне проведения СВО, и о том, где ВС РФ перешли к зачистке территории, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
Встречные бои продолжаются северо-западнее Вербового и в Работино. Стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения, сообщает телеграм-канал «WarGonzo».
Донецкое направление
ВСФ РФ давят на оборону ВСУ в Красногоровке. Активные боевые действия зафиксированы в районе Нетайлово. ВСУ на этом участке фронта пытаются проводить контратаки с целью замедлить продвижение российской армии. В районе Очеретино ВС РФ продвигаются вдоль железнодорожных путей, по направлению к населённому пункту Прогресс, а также всё ближе подходят к Новоалександровке, на подступах к которой идут ожесточённые бои.
Часовоярское направление
В восточном пригороде Часов Яра идет активное противостояние.
Стало известно об еще одной цели СВО
Купянско-Сватовское направление
ВС РФ на Купянско-Сватовском направлении заканчивают зачистку Кисловки и Котляровки, наступая в направлении Ивановки.
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС РФ после занятия Очеретино наступают в направлении села Прогресс. На подступах к Новоалександровке идут бои за контроль над лесополосами.
Харьковское направление
Российская армия нанесла удар по Генштабу ВСУ во время совещания в Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Фронтовая птичка». В момент атаки ВС РФ в здании штаба находились порядка 16 офицеров ВСУ. Российские военные атаковали объект с помощью гаубицы 2А65 «Мста-Б» и пушки 2А36 «Гиацинт-Б».
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