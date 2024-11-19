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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил о бесперспективности попыток военного поражения России, сообщает ТАСС.
Обращаясь к участникам, Небензя напомнил об историческом опыте Европы, которая неоднократно пыталась победить Россию на поле боя, но каждый раз терпела неудачу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал в своём Телеграм-канале, что если ВСУ ударит вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории не помешает РФ достигать целей СВО. Подробнее читайте в нашем материале.
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«О попытках победить Россию на поле боя мы вам советуем забыть. Европа уже не раз это пыталась сделать, и чем это для нее каждый раз заканчивалось, хорошо известно», — подчеркнул Небензя в ходе обсуждения темы Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сказал в своём Телеграм-канале, что если ВСУ ударит вглубь России ракетами США, то РФ будет вынуждена ответить.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории не помешает РФ достигать целей СВО. Подробнее читайте в нашем материале.
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Мария Моисеева