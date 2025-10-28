28 октября 2025, 10:01

Фото: Минобороны РФ

На основных направлениях СВО подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь локальных тактических успехов. В то же время украинские вооружённые силы демонстрируют упорное сопротивление, активно используя артиллерию, мобильные штурмовые группы и западную технику. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Угледарское направление Покровское направление Запорожское направление Купянское направление



Сумская область

Харьковская область

Угледарское направление

Около четырех тысяч боевиков ВСУ могут оказаться под угрозой затопления

Покровское направление

Запорожское направление

Купянское направление