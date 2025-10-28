Освобождение Новониколаевки, Привольного и Егоровки, успехи ВС РФ под Купянском и Угледаром: последние новости СВО на 28 октября
На основных направлениях СВО подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь локальных тактических успехов. В то же время украинские вооружённые силы демонстрируют упорное сопротивление, активно используя артиллерию, мобильные штурмовые группы и западную технику. О том, как обстоят дела на передовой линии фронта, читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ продолжают наступательные операции на данном направлении. На правом фланге в лесополосах штурмовые подразделения продвинулись на глубину до 150 метров. На участках фронта у Теткино и Глушково существенных изменений не произошло, но артиллерия ведет обстрел позиций ВСУ в районе Рыжевки. Для укрепления позиций украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 43-й отдельной артиллерийской бригады, на вооружении которой состоят западные образцы техники: шведские САУ Archer, немецкие PzH2000 и американские РСЗО HIMARS. Одновременно с этим сообщается, что один из батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады был, напротив, выведен из населенного пункта Садки в Сумской области и переброшен на Покровское направление.
Харьковская областьНа Харьковском направлении подразделения ВС РФ продолжают вести наступательные действия, сохраняя инициативу и оказывая давление на оборону ВСУ на широком фронте. В районе Волчанска российские штурмовики закрепились на левом берегу города, заняв более десяти технических зданий. Продолжается планомерное продвижение и зачистка населенного пункта.
На участке поселка Тихий российским штурмовикам удалось продвинуться и закрепиться. Сообщается, что часть украинских военных в этом районе прекратила сопротивление и сдалась в плен после проведения психологической операции с использованием листовок. Западнее Синельниково российские военные заняли три опорных пункта противника, продвинувшись на 300 метров. На участке Меловое-Хатнее штурмовые подразделения продвинулись на 550 метров по лесопосадкам
Угледарское направлениеВС РФ развивают успешное наступление, взламывая эшелонированную оборону ВСУ по реке Янчур. Российские войска нанесли удар там, где противник его не ожидал, осуществив прорыв широким фронтом. В результате слаженных действий за минувшие сутки был установлен контроль над тремя населенными пунктами: Новониколаевкой, Привольным и Егоровкой.
Около четырех тысяч боевиков ВСУ могут оказаться под угрозой затопления
Данный прорыв кардинально меняет расстановку сил. По оценкам военных экспертов, российское командование намерено этим вклинением обойти мощный узел обороны ВСУ в Гуляйполе, к которому российские батальоны теперь рвутся с востока, а не с юга, как ожидало украинское командование. В перспективе это наступление создает условия для удара в тыл еще одному ключевому укрепрайону ВСУ перед Запорожьем — Орехову.
Покровское направлениеОбстановка на Покровском направлении остается крайне напряженной. Российские войска продолжили активное наступление, в результате чего группировка Вооруженных Сил Украины в районе Покровско-Мирноградской агломерации оказалась в оперативном окружении. Непосредственно в Покровске продолжаются ожесточенные городские бои. Российские штурмовики продвигаются в северо-западной части города и штурмуют район заводов. Украинское командование признает продвижение российских подразделений и отмечает, что для замедления их наступления в город был переброшен спецназ ГУР МО Украины.
Продолжается зачистка населенного пункта Родинское, что обеспечивает российским войскам максимальную устойчивость полуокружения украинской группировки. Также с мест ест сообщения о продвижении ВС РФ со стороны Молодецкого к Новоподгороднему и в сторону Сергеевки.