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Перепалка Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме — беспрецедентное событие. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие. Конечно, Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем», — прокомментировал он.Встреча политиков проходила в минувшую пятницу, 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.
Событие вызвало широкий общественный резонанс. В настоящее время в американской администрации потребовали отставки главы киевского режима.
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Никита Кротов