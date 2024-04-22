Округа Германии призвали остановить поток украинских беженцев

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Немецкие округа требуют остановить приток украинских беженцев, заявил президент Немецкой ассоциации округов (DLT) Райнхард Загер, передает Die Welt.
«Некоторые районы и муниципалитеты охвачены легальной и нелегальной миграцией. Интеграция всех этих людей больше невозможна. Проблемы только увеличиваются. При всей важности солидарности с Украиной мы задаемся вопросом, нужно ли приезжать к нам такому количеству людей», – сказал Загер.
Вместо этого он предложил разместиться в «безопасной западной части Украины».
Ранее сообщалось, что украинские беженцы завезли в Германию туберкулез и покидают страну после выдачи банковских карт вместо наличных.
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Александр Климов